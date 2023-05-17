Суд арестовал красноярского предпринимателя Владимира Егорова

Суд арестовал на два месяца гендиректора и владельца компании «Сибиряк», одного из крупнейших застройщиков Красноярска, Владимира Егорова. Об этом 17 мая из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

Суд отметил, что обстоятельств для смягчения меры пресечения у фигуранта нет. Таким образом, с учетом позиции прокуратуры, удовлетворено ходатайство следствия об аресте Егорова.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски по месту жительства бизнесмена. Также проведены следственные действия в главном офисе строительной компании.

Егорова задержали ранее во вторник. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

Два года назад компания «Сибиряк» уже попадала в поле зрения правоохранителей. Тогда обыски прошли у сына Владимира Егорова Константина.

Мужчина занимал в компании должность исполнительного директора и был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при поставке медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу. Сумма ущерба от неисполнения госконтракта оценивалась в 112 млн рублей. В ноябре 2021 года его выпустили из СИЗО.

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