ГД приняла поправки о задержании за нарушение запретов в зоне военного положения

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 мая приняли поправки об административном задержании в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента России Владимира Путина.

Поправки были поддержаны при рассмотрении законопроекта во II чтении. Они предполагают, что лицо в зоне военных действий можно будет задержать на срок до 30 суток за нарушение запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение.

Поправки также включают в себя принудительное и контролируемое перемещение граждан из зоны, на которой введено военное положение на территории, где это положение не действует.

Ранее, 3 мая, в Госдуму внесли поправки в федеральный конституционный закон о военном положении, позволяющие провести выборы в новых регионах России при военном положении.

Отмечалось, что, согласно ст. 7 закона «О военном положении», нельзя проводить выборы и референдумы в органы госвласти и местного самоуправления на территории, где оно введено. Однако в законах о принятии новых регионов в состав РФ говорится, что осенью 2023 года в них должны состояться выборы. Таким образом, поправки позволят нивелировать это противоречие.