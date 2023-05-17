Глава МЧС заявил о сложной обстановке с природным пожарам в России

Прогноз развития обстановки с природными пожарами в России неблагоприятный. Об этом в среду, 17 мая, заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

«Обстановка с природными пожарами остается сложной. Прогноз развития, к сожалению, неблагоприятный», — сказал он главе государства на совещании с правительством.

По словам Куренкова, МЧС направили основные силы на защиту населенных пунктов от возгораний. Министерство осуществляет оперативное маневрирование, привлекает аэромобильные группировки соседних регионов, подразделения спасательных центров и авиации.

Кроме того, глава МЧС отметил, когда угроза населенным пунктам отсутствует, спецслужбы оказывают помощь подразделениям Рослесхоза.

В свою очередь, на встрече Путин поручил подготовить задачи по борьбе с пожарами и позже вернуться к обсуждению этого вопроса.

В этот же день также на совещании Куренков заявил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, в Свердловской, Курганской и Тюменской областях в 25 населенных пунктах сгорели более 6 тыс. строений, включая 800 жилых домов.

Ранее, 10 мая, в МЧС сообщили, что в вышеуказанных регионах ликвидированы все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам.