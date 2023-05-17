Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля

Курс доллара на Московской бирже поднялся 17 мая выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.

К 14:30 (мск) курс доллара повысился на 64 копейки, до 81,03 рубля.

Курс юаня вырос на пять копеек, до 11,54 рубля, евро — на 36 копеек, до 87,89 рубля.

Накануне управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский в разговоре с «Известиями» отметил, что в сравнении с началом 2023 года наблюдаемый в настоящее время курс рубля находится на приемлемом уровне.

Равновесный курс, по словам Поддубского, находится в диапазоне 78–80 рублей за доллар.

Ранее, 15 мая, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал, что дешевеющая нефть, сокращение продаж валюты экспортерами, ситуация с дефицитом бюджета, высокие геополитические риски — главные факторы, оказывающие влияние на ослабление рубля.