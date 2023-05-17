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ВС РФ заняли более выгодный рубеж обороны на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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На донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск РФ заняли более выгодный рубеж обороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 мая.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ», — сказал он.

Говоря о ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут), он добавил, что штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами.

«Авиацией в районе Артемовска за сутки совершила семь самолетовылетов, а артиллеристы выполнили 64 огневые задачи», — описали работу российских сил в ведомстве.

Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов, добавил Конашенков. Всего украинская армия за 16 мая потеряла до 360 военнослужащих и наемников, а также 14 единиц техники и склад боеприпасов.

В том числе в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Ранее в этот день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что киевский режим стягивает силы в населенные пункты близ Артемовска. По его словам, это направление силы подтягивают достаточно регулярно, однако из-за частых потерь численность подразделений приблизительно остается на прежних значениях.

16 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что на артемовское направление ВС РФ перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Он 15 мая отмечал, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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