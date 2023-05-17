Москалькова заявила о получении более 200 обращений от украинцев о переезде в РФ

За прошлый год от граждан Украины поступило порядка 200 обращений о переезде в Россию. Об этом сообщила в среду, 17 мая, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности за 2022 год.

«Обращения поступили от граждан, которые хотели бы воссоединиться с семьями или просто сюда приехать, потому что они не разделяют ту политику, которую проводят сегодня власти Украины», — сказала Москалькова.

Омбудсмен рассказала, что еще более 400 обращений поступили от граждан Украины и России, которые подвергаются преследованиям и репрессиям со стороны киевского режима. По ее словам, в основном это журналисты, священники, политологи, а также другие граждане.

Кроме того, Москалькова указала на необходимость создания специальной структуры или координирующего органа, который бы занимался обменом гражданских лиц.

«Я готова вместе с вами ставить этот вопрос и пытаться выработать решение для разрешения проблемы», — добавила уполномоченный.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 15 мая в Кремле, Москалькова сообщила, что по итогам 2022-го получила свыше 79 тыс. обращений. Она отметила, что на фоне специальной военной операции (СВО) аппарату пришлось перестроить работу для более эффективного взаимодействия с гражданами.

Омбудсмен коснулась и взаимодействия с Минобороны, ФСБ, МИДом, Международным комитетом Красного Креста и с украинским омбудсменом. По ее словам, благодаря совместной работе удалось освободить многих людей из плена, а также установить место нахождения и судьбу без вести пропавших.

Прежде Москалькова отмечала, что власти Украины используют двойные стандарты в ходе обмена военнопленными. Она заметила, что в обменных списках зачастую преимущество отдается медийным персонам, тогда как простые граждане Киеву малоинтересны.