Посол Украины во Франции потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с цирком

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений после того, как в эфире радиостанции RTL France юморист Лоран Герра сравнил европейское турне украинского президента Владимира Зеленского с «цирком, путешествующим со своим зверинцем».

Омельченко заявил, что это циничное и бестактное сравнение, которое не присуще дружественному французскому народу.

«Требую извинений перед моим президентом и народом <...>, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и за вашу свободу», — написал в Twitter посол и добавил ссылку на видеофрагмент радиоэфира.

В конце прошлой недели Зеленский посетил Италию, Ватикан, ФРГ и Францию. В понедельник он прибыл в Великобританию. Украинский президент во время визитов вновь настаивал на продолжении оказания военной и финансовой помощи Киеву.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 мая заявила, что поездка Зеленского на Запад является попыткой реанимировать интерес к Украине.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 16 мая отметил, что «оружейный тур» Зеленского показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.