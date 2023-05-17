МИД Белоруссии посоветовал Франции поучиться дипломатии у КНР

Франции стоило бы поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии. Об этом 17 мая заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«<...> опыт китайской дипломатии уже сегодня позволил урегулировать целый ряд серьезных межгосударственных противоречий. И китайская дипломатия продолжает работать в этом направлении, выдвинув свой план по урегулированию ситуации на Украине», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и начала впадать в зависимость от КНР.

15 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с высказыванием Макрона, а также добавил, что отношения Москвы и Пекина носят исключительно партнерский характер.

Позднее, 16 мая, зампред Совбеза России Медведев заявил в ответ на слова Макрона о геополитическом поражении РФ, что Франция и вся Европа удовлетворяют «извращенные прихоти американцев».