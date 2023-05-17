Глава Минцифры Шадаев заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Единый реестр воинского учета начнет работу к осеннему призыву. Об этом 17 мая заявил глава Минцифры России Максут Шадаев журналистам.

«Как заявили (в Минцифры. — Ред.), к осеннему призыву мы и планировали пилотировать», — сказал он.

Шадаев отметил, что реестр заработает быстро.

Осенний призыв на срочную службу в большинстве регионов России проводится с 1 октября по 31 декабря. Исключениями являются районы Крайнего севера, где призыв осуществляется с 1 ноября по 31 декабря.

11 апреля Госдума приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток. На следующий день его одобрил Совфед. Документ вступил в силу 14 апреля.

Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, последние будут рассылаться, в частности, через «Госуслуги».

Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

15 апреля в Генштабе России заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.