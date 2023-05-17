Новую трамвайную ветку построят в Набережных Челнах

В Набережных Челнах началась подготовка к строительству новой трамвайной ветки. Ее протяженность составит 5,1 км.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, на выполнение первого этапа работ выделено свыше 1,3 млрд рублей. Проектно-сметная документация уже подготовлена, госэкспертиза выдала положительное заключение. Трамвайные пути пройдут от остановки «Бумажников» на Сармановском тракте по проспекту Фоменко до пересечения с Первой автодорогой. Об этом пишет InKazan.ru.

«Челнинские известия» уточняют, что проектная документация по второму этапу строительства направлена на госэкспертизу. Пути пройдут вдоль Казанского проспекта до перекрестка с проспектом Мусы Джалиля.

Ранее сообщалось, что Тюменская область получила в кредит 600 млн рублей из федерального бюджета на обновление общественного транспорта. Средства пойдут на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев.