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СМИ сообщили о планах ЕС ввести санкции против 100 компаний и физлиц РФ

EUobserver: ЕС намерен добавить в санкционные списки более 100 компаний и физлиц РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В рамках новых ограничительных мер против России власти Евросоюза (ЕС) намерены добавить в санкционные списки еще около 100 компаний и граждан РФ. Об этом 17 мая сообщает издание EUobserver, ознакомившись с предложениями по 11-му пакету санкций ЕС.

«ЕС заморозил счета более чем 1,6 тыс. российских физических лиц и компаний. В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований», — сообщает СМИ.

Кроме того, санкции коснутся и иностранных компаний, которые при уходе из РФ могут столкнуться с необходимостью выплатить до 25% от своей прибыли в России. Среди них перечислены пока остающиеся в России Armani, Clarins и Raiffeisen.

Как отметил источник издания, предполагается, что, как только будут расторгнуты соглашения об избежании двойного налогообложения, «Москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в РФ, — им придется платить налог на дивиденды даже до 25%».

«Страны ЕС готовятся помочь своим компаниям уйти из России на фоне растущего риска того, что они будут облагаться налогом... Предложения включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги», — отмечает портал.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
И как от этого может пострадать Европа

Ранее, 15 мая, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила, что Евросоюз продолжит оказывать на Россию санкционное давление, в том числе с помощью запрета на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны.

При этом в апреле министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение Москвы.

Вместе с этим министр финансов указывал на желание стран G7 сохранять гегемонию путем введения рестрикций против РФ.

Ранее, 24 апреля, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России. При этом, как отмечалось в ЕС ранее, новые санкции будут направлены на закрытие всех лазеек, которыми могла пользоваться Москва для обхода наложенных ограничений. В том числе был упомянут способ параллельного импорта, с помощью которого через дружественные страны осуществлялся экспорт санкционки в Россию.

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций. Последний был принят 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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