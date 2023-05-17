Половину Ольгинского моста в Пскове закроют на ремонт с 20 мая

В Пскове с 20 мая закроют на ремонт вторую половину Ольгинского моста. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на главу города Бориса Елкина.

Мост был наполовину закрыт для автомобилистов и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществлялось по двум полосам. Подрядчик выполнил запланированные работы 25 апреля, рабочие привели в порядок две полосы по направлению из центра в Завеличье.

На текущий момент ведется укладка последнего слоя асфальта на Троицком мосту. Движение будет открыто в пятницу, 19 мая. Власти приняли решение до окончания этих работ не закрывать Ольгинский мост, пишет Псковское агентство информации. Работы на переправе стартуют 20 мая.

Стоимость ремонта моста оценивается в 90 млн рублей.