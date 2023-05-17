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Лавров завил о подрыве безопасности в Европе с поглощением НАТО нейтральных стран

Лавров: разговоры о безопасности ЕС исчезают с поглощением НАТО нейтральных стран
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Фото: Global Look Press/Oberhaeuser via www.imago-images
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Безоглядное расширение НАТО и поглощение альянсом почти всех нейтральных государств подрывает возможность дальнейших дискуссий о европейской безопасности. Об этом в среду, 17 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Лавров подчеркнул, что со вступлением в блок Финляндии, возможном членстве Швеции, а также фактически отказом Швейцарии от нейтрального статуса, сужается часть Европы, которая следовала военно-политическому нейтралитету. Как отметил министр, прежде эти страны играли важную роль, так как создавали пространство для поиска баланса интересов между натовской частью Европы, Союзным государством и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«С поглощением НАТО практически всех нейтральных государств, а этот процесс мы, к сожалению, наблюдаем воочию, возможность для такой конструктивной политики на континенте, по сути дела, исчезает. Это печально», — заключил глава российского МИДа.

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На то, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности неоднократно указывал президент России Владимир Путин. Так, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности в августе прошлого года, российский лидер заявил, что на словах НАТО лицемерно объявляет о необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное.

Президент, в частности, указал на реализацию проекта «анти-Россия», отсутствие реакции со стороны Запада на распространение неонацистской идеологии на Украине, массовые убийства жителей Донбасса, накачивание киевского режима вооружением, в том числе тяжелым. При этом Путин подчеркнул, что ситуация в мире динамично меняется, поэтому сейчас всё больше стран выбирают суверенное развитие.

Также Путин заявлял, что как бы Запад не пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

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