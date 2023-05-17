В Москве установят памятник Дарье Дугиной

Памятник журналистке Дарье Дугиной, погибшей в 2022 году в результате теракта, поставят в Миусском сквере Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты (ОП) России.

Ее отец, философ Александр Дугин, рассказал, что место для установки монумента выбрали не случайно. Детство его дочери прошло вблизи Миусского сквера. Когда она была маленькой, мать возила ее в коляске по Долгоруковской улице. Философ вспомнил, как Дарья рассказывала ему об этих прогулках незадолго до гибели, сообщает телеканал «360».

Кроме этого бюст Дугиной появится в ближайшее время на месте ее гибели в Одинцовском районе, куда часто приезжает множество людей, чтобы почтить ее память, сообщается на сайте kp.ru.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию на Mini Cooper вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

2 мая суд в Туле вынес приговор Андрею Кузнецову и Александру Сучкову, подельникам свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства журналистки и философа Дарьи Дугиной выехали из России.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа, совершенные с целью облегчения другого преступления».

Кузнецова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Сучков осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы.