Алейник заявил, что Франции стоило бы поучиться у Китая нацеленной на мир дипломатии

Алейник заявил, что Франции стоило бы поучиться у Китая нацеленной на мир дипломатии

2023-05-17 13:46:41

2023-05-17 13:46:41

2023-05-17 13:46:41

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