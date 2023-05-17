Глава МЧС заявил о начале пожароопасного сезона в России

Почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон. Об этом в среду, 17 мая, сообщил глава МЧС Александр Куренков, докладывая об обстановке президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства принимает участие в совещании с правительством ВКС. С докладами также выступят вице-премьер РФ Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«На сегодняшний день пожароопасный сезон начался практически во всех субъектах Российской Федерации», — сказал Куренков в ходе совещания.

Глава МЧС также подчеркнул, что один из наиболее подверженных пожарам регионов — Свердловская область. Там число очагов возгораний выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.

По его словам, из-за природных пожаров шесть муниципальных образований, включая Екатеринбург, оказались в зоне задымления. Также были зафиксированы незначительные превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. В настоящее время в Свердловской области действуют 27 очагов пожаров на площади более 3 тыс. га.

Куренков отметил, что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях в 25 населенных пунктах сгорели более 6 тыс. строений, включая 800 жилых домов. К локализации и тушению природных пожаров привлечены более 2 тыс. человек и свыше 300 ед. техники.

В завершение глава МЧС предложил в дополнение к региональным выплатам оказать пострадавшим в Курганской и Свердловской областях разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению, уточнили в пресс-службе ведомства.

14 мая стало известно, что за сутки в России потушили 95 природных пожаров. Отмечалось, что к полуночи в тот день в стране всё еще действовали 64 очага огня на площади 25 932 га.

Ранее, 10 мая, в МЧС сообщили, что в Курганской, Свердловской и Тюменской областях ликвидированы все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам.