Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский»

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку. Об этом говорится 17 мая в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что почетное наименование полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые его личный состав проявил в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«Постановляю: присвоить 50-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк», — отмечено в документе.

Ранее, 27 апреля, президент РФ присвоил почетное наименование «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде ордена Кутузова. Почетное наименование присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в действиях по защите Отечества.

В этот же день почетного звания «гвардейская» была удостоена 16-я бригада армейской авиации.

До этого, 31 марта, Путин подписал указ о присвоении второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Аналогичного звания удостоилась 236-я артиллерийская бригада.