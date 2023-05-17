Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона обеспечить жильем граждан, дома которых пострадали от пожаров на Урале. О соответствующих мерах говорится в опубликованном перечне указов в среду, 17 мая, на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей <...> принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров <...>, до начала отопительного сезона», — говорится в документе.

Ответственными российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина, главу Курганской области Вадима Шумкова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Доклад об этом глава государства ждет до 1 сентября текущего года, далее — ежемесячно.

Вместе с тем Путин поручил обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов РФ.

10 мая в МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала. Были потушены основные возгорания в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

Ранее, 7 мая, из-за природных пожаров на территории Курганской области был введен режим ЧС. Позднее он был отменен. От огня удалось спасти свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, были возбуждены уголовные дела. Не менее 2,5 тыс. жителей пострадали. Им была оказана вся необходимая помощь, многих госпитализировали в медицинские учреждения, в основном с ожоговыми травмами.