Правозащитник Мельников обратился в ООН из-за гонений на УПЦ

Российский правозащитник Илья Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой принять меры по предотвращению преследований и дискриминации представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны киевского режима. Копия документа от 17 мая есть в распоряжении «Известий».

В обращении Мельников указал на то, что более 220 монахов, живущих на территории Киево-Печерской лавры, лишаются места жительства из-за действий украинских властей. Кроме того, свыше 75 священников и сотни членов общины подвергаются репрессиям, ко многим применяется физическая сила.

Мельников напомнил о священнике Андрее Павленко, которого задержали украинские правоохранители. По словам правозащитника, представителя УПЦ под пытками заставляли признаться, что он работал на российскую разведку.

«Позже его приговорили к 12 годам тюрьмы, несмотря на многочисленные нарушения в судебном процессе, и позже он был обменен как военнопленный», — пишет Мельников в обращении.

В нем правозащитник также упомянул священников Юрия Миронеца и Александра Бойко, которых задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«В настоящее время священнослужители находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах. По предварительной информации, они перенесли длительное оказание давления и даже пытки. Их жизнь и здоровье находятся под угрозой», — подчеркнул Мельников.

Ранее, 16 мая, в посольства России в Вашингтоне заявили, что США игнорируют ущемление прав верующих, а также репрессии в отношении представителей УПЦ со стороны киевского режима. Отмечается, что при этом американская сторона бездоказательно вменила РФ попытку раскола православной церкви, перевернув с ног на голову причинно-следственные связи украинского конфликта.

До этого, 12 мая, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с октября 2022 года на Украине возбудили 61 уголовное дело в отношении священнослужителей УПЦ. По его словам, «карательные органы» Киева, в частности СБУ, провели более 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий Украинской православной церкви на всей территории страны.

29 апреля группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля канонической УПЦ, митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Они пытались не позволить ему сесть в машину, а также выкрикивали «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах» и другие провокационные лозунги.

Конфликт между украинскими властями и УПЦ получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Священнослужителям разрешили остаться в лавре только при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).