Россия и Белоруссия подписали документ об общих внешнеполитических приоритетах

Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник 17 мая подписали по итогам переговоров заявление об общих внешнеполитических приоритетах двух стран.

«Тематика и интенсивность взаимодействия [внешнеполитических ведомств] полностью соответствует динамике и братскому характеру взаимоотношений. В этой связи считаю важным подписание совместного заявления по общим внешнеполитическим приоритетам. <...> Этот документ выражает наше общее стремление к дальнейшему развитию отношений <...>. Его (документ — Ред.) следует рассматривать как нашу общую позицию по наиболее актуальным вопросам текущей международной повестки», — сказал Алейник.

Лавров отметил, что стороны удовлетворены итогами прошедших переговоров. По его словам, на осень запланировано совместное заседание коллегий двух министерств.

12 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.

В начале апреля в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии и прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин указал на то, что Москва и Минск смогли добиться отличных результатов в сфере интеграции.

В марте политолог Кирилл Аверьянов в разговоре с «Известиями» отмечал, что российско-белорусская интеграция на текущий момент находится в наивысшей точке за всю историю взаимоотношений Москвы и Минска.