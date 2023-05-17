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Электронная очередь на границах РФ в этом году появится на трех пунктах пропуска

Электронная очередь на границах РФ в этом году появится на трех пунктах пропуска

Минтранс: электронная очередь на границах РФ появится на трех пунктах пропуска в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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В 2023 году электронную очередь введут на трех пунктах пропуска на границах РФ, рассказал директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Скачков в ходе форума «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности», организованном «Деловой Россией» 17 мая.

Это будут МАПП «Чернышевское» (на границе с Литвой), МАПП «Забайкальск» (на границе с Китаем) и МАПП «Бугристое» (на границе с Казахстаном), сообщил Скачков.

«Мы сделали серийный образец электронной очереди. На пункте пропуска «Чернышевское», и в этом году он заработает. В этом году планируем развивать три электронные очереди. На «Забайкальске» будет до 1 сентября, необходимую нормативку мы примем. В целом, в соответствии с принятыми документами, в полный рост [электронная система] начнется работу с 1 марта 2024 года. Это уже будет портал Госуслуги. Сейчас же это будет сделано через информационную систему, сайт. Если мы говорим про 2023 год — это будут «Забайкальск», «Чернышевское» и «Бугристое», — уточнил он.

По словам Скачкова, эти пункты были выбраны, так как они наиболее загружены.

«Если есть потребность в каком-то еще пункте, сообщайте — мы с нашим департаментом готовы подсветить ситуацию. Если есть возможность, составить вопросы к Минтрансу», — добавил он после вопроса одного из участников форума, когда такая электронная очередь появится и на других пунктах.

Скачков не стал отвечать на вопрос, как именно электронная очередь будет работать до 1 марта 2024 года.

«Правильно будет ответить после того, как выйдет решение правительства на этот счет», — объяснил он.

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Накануне Росгранстрой сообщил «Известиям» о запланированной модернизации пункта пропуска «Забайкальск». Предполагается, что в этом году его оснастят новым оборудованием — портальным инспекционно-досмотровым комплексом, который позволит повысить скорость и эффективность контрольных процедур на границе.

15 мая «Известия» писали о растянувшейся многокилометровой очереди из грузовиков на границе России с Китаем, которые не могли выехать из РФ. Несколько источников издания, знакомые с ситуацией, отмечали, что забайкальский пункт пропуска самый проблемный. Один из водителей рассказал изданию, что движение в живой очереди было катастрофически медленным. На следующий день в Росгранстрое сообщили, что ситуация вошла в нормальное русло, скоплений транспорта на трассе больше не наблюдалось.

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