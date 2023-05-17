Больше 4,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Липецкой области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась в Липецкой области за минувшую неделю. К врачам обратились около 4,4 тыс. человек.

Показатель заболеваемости снизился на 2,8%, пишет GOROD48. Порядка 55% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет. На территории Липецка к врачам обратились 3012 человек. Городской показатель заболеваемости не превышает эпидемический порог.

За неделю зарегистрировано три случая гриппа. Кроме того, регистрируется циркуляция адено- и риновирусов, а также вирусов парагриппа, пишет LipetskMedia. 99 человек заразились коронавирусом.

Сотрудники Роспотребнадзора просят граждан не заниматься самолечением. При проявлении признаков ОРВИ следует обратиться за медицинской помощью.