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Путин продлил срок госслужбы директору Росфинмониторинга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент РФ Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 17 мая.

Чиханчин возглавляет ведомство более 10 лет — с июня 2012 года.

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Вместе с тем срок его нахождения на госслужбе продлевался неоднократно с 2016 года — тогда ему продлили срок сверх установленного предельного возраста на пять лет. C 2021 года он продлевался ежегодно на один год.

В России согласно ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 60 лет.

Ранее, 9 марта, благодаря деятельности Росфинмониторинга, удалось выявить преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей.

Чиханчин рассказал в беседе с президентом, что преступная группа составляла мнимые списки людей, которые должны были получить льготы. В настоящий момент все участники сговора задержаны, их активы арестованы.

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