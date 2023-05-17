Путин продлил срок госслужбы директору Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин продлил до 17 июня 2024 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 17 мая.
Чиханчин возглавляет ведомство более 10 лет — с июня 2012 года.
Вместе с тем срок его нахождения на госслужбе продлевался неоднократно с 2016 года — тогда ему продлили срок сверх установленного предельного возраста на пять лет. C 2021 года он продлевался ежегодно на один год.
В России согласно ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 60 лет.
Ранее, 9 марта, благодаря деятельности Росфинмониторинга, удалось выявить преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей.
Чиханчин рассказал в беседе с президентом, что преступная группа составляла мнимые списки людей, которые должны были получить льготы. В настоящий момент все участники сговора задержаны, их активы арестованы.