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Лавров назвал Макрона вассалом США

Глава МИД РФ Лавров: президент Франции Макрон ощущает себя вассалом США
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Фото: REUTERS/Pool/Ludovic Marin
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Президент Франции Эммануэль Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать. Об этом заявил 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Макрон заявил что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и начала впадать в зависимость от КНР.

«Он (Макрон — Ред.) ощущает себя вассалом Соединенных Штатов. <...> Но ничего с этим поделать он не сможет», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте МИДа.

Лавров отметил, что наращивание Россией с 2001 года отношений со странами АСЕАН, Индией и КНР не означало, что Москва отвернулась от Запада. Министр добавил, что Российская Федерация всегда была готова сотрудничать со всеми, кто к этому готов на условиях взаимного уважения и выгоды.

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Накануне зампред Совбеза России Медведев заявил в ответ на слова Макрона о геополитическом поражении Российской Федерации, что Франция и вся Европа удовлетворяют «извращенные прихоти американцев».

Ранее, 15 мая, замминистра иностранных дел России Александр Грушко указал, что слова Макрона являются попыткой выдать желаемое за действительное.

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