ФСБ задержала пособников террористов в трех регионах России

В Забайкалье, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе ФСБ задержала четверых пособников исламистов из запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в среду, 17 мая, сообщили в спецслужбе.

Согласно данным ФСБ, подозреваемые регулярно переводили деньги на счета боевиков в Сирии, разделяя идеологию МТО и поддерживая их. Также задержанные следовали инструкциям, полученным от функционеров запрещенной организации.

В ФСБ уточнили, что террористы на получаемые финансы приобретали вооружение, транспортные средства, амуницию, а также использовали для пропаганды деятельности МТО.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

Ранее, 3 марта, в ФСБ также сообщили о задержании пособников террористической организации в Москве, Кировской и Пензенской областях.

Также 10 мая стало известно, что в подмосковной Балашихе задержали группу из пяти человек, планировавшую совершить теракт. Молодые люди собирались проникнуть на территорию воинской части и взорвать находящуюся там технику.