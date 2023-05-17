Песков оценил призыв к МВД разъяснить сочетание желтого и синего цветов

Официальный представитель Кремля Фото в среду, 17 мая, прокомментировал заявлении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о разъяснении МВД сочетания желтого и синего цветов.

«Честно говоря, мне нечего сказать. Если смотреть на букву закона, то нет конечно норм и правил. Если какие-то действия предпринимались со стороны МВД, то к ним и обращаться за разъяснениями», — сказал он.

Ранее в этот день вице-спикер Госдумы Владислав Даванков своем Telegram-канале выразил мнение, что «патриотическая бдительность доходит до абсурда». Он привел несколько недавних случаев, когда были задержаны люди с сочетанием цветов, якобы напоминающих украинский флаг.

Даванков призвал МВД внести ясность по этому вопросу и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

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