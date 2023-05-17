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Поля Приморья активно засаживают овощами из «борщевого набора»

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Овощами из «борщевого набора» засевают поля Приморского края для обеспечения продовольственной безопасности региона. Об этом сообщает в среду, 17 мая, ИА UssurMedia со ссылкой на региональное правительство.

К настоящему момент аграрии выполнили план на 40%, посадив овощей на площади 653 га. По данным регионального министерства сельского хозяйства, больше всего свеклы, капусты, лука и моркови высажено в Партизанском, Октябрьском муниципальных округах и в Уссурийске.

Также сельхозпроизводители высадили более 2,3 тыс. га картошки, что составляет 73% от запланированного.

Приморским аграриям выделят субсидий на 140 млн рублей на приобретение удобрений, семян, горюче-смазочных материалов, а также на производство и реализацию овощей и картошки.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года в 24 регионах стартовала «Школа фермера». Обучение по программам проходят более 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределенных по регионам в соответствии с перспективами на рынке.

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