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Песков не стал комментировать идею отмены указа о передаче Крыма Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая заявил, что не располагает сведениями об идее отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине.

«Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что за разъяснениями следует обращаться к авторам данной идеи.

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О том, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году, сообщил 14 мая глава парламента республики Владимир Константинов.

Инициативу поддержала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, подчеркнув, что этот вопрос имеет геополитическое значение. Она указала, что отмена указа будет справедливой, поскольку он уже не имеет юридической силы.

19 апреля главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в беседе с «Известиями» объяснил решение генсека СССР Никиты Хрущева передать Крым Украине в 1954 году. По словам Рудакова, Хрущеву хотелось сделать подарок Киеву в первый год своего пребывания у власти, чтобы усилить позиции в Кремле и ускорить процесс послевоенного восстановления полуострова. Историк отметил также, что при передаче полуострова Украине были допущены юридические ошибки.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в 2021 году рассказывал об отношении крымчан к передаче Хрущевым полуострова Киеву. По его словам, жители Крыма выступили бы против включения полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы знали, что в будущем Советский Союз ждет распад. Кроме того, глава региона выразил уверенность в том, что при принятии решения на референдуме люди руководствовались восстановлением исторической справедливости.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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