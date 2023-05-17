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Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
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Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины

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Фото: REUTERS/Stringer
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Конфликты между различными силовыми структурами Украины доходят до вооруженных столкновений, рассказала «РИА Новости» жительница Артемовска (украинское название — Бахмут) 17 мая.

По ее словам, жители города наблюдали постоянные конфликты между различными подразделениями.

«Почему они не ладили, я не знаю. СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.) терпеть не могла ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), ВСУ ненавидели нацбаты, нацбаты ненавидели еще кого-то», — поделилась собеседница.

Она отметила, что в случае возникновения конфликтов между структурами начинались обстрелы, однако от этого страдали мирные жители.

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Ранее, 15 мая, житель Артемовска, эвакуированный из зоны боевых действий, Олег Корнеев рассказал, что перед отступлением из города боевики ВСУ подожгли многоэтажный дом с мирными жителями, которые укрывались в подвале.

Кроме того, по его словам, украинские боевики минировали выходы, чтобы люди не могли самостоятельно выйти из подвала, а также стреляли при попытке кого-либо подняться наверх.

Ранее в тот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

До этого, 12 мая, сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в городе эвакуировали из подвала разрушенного дома семейную пару с новорожденным мальчиком.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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