Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины

Конфликты между различными силовыми структурами Украины доходят до вооруженных столкновений, рассказала «РИА Новости» жительница Артемовска (украинское название — Бахмут) 17 мая.

По ее словам, жители города наблюдали постоянные конфликты между различными подразделениями.

«Почему они не ладили, я не знаю. СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.) терпеть не могла ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), ВСУ ненавидели нацбаты, нацбаты ненавидели еще кого-то», — поделилась собеседница.

Она отметила, что в случае возникновения конфликтов между структурами начинались обстрелы, однако от этого страдали мирные жители.

Ранее, 15 мая, житель Артемовска, эвакуированный из зоны боевых действий, Олег Корнеев рассказал, что перед отступлением из города боевики ВСУ подожгли многоэтажный дом с мирными жителями, которые укрывались в подвале.

Кроме того, по его словам, украинские боевики минировали выходы, чтобы люди не могли самостоятельно выйти из подвала, а также стреляли при попытке кого-либо подняться наверх.

Ранее в тот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

До этого, 12 мая, сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в городе эвакуировали из подвала разрушенного дома семейную пару с новорожденным мальчиком.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».