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Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США нормального человека

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США. Об этом он рассказал 16 мая в интервью телеканалу CNBC.

«Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек <...> Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда», — сказал он.

Таким образом предприниматель ответил на вопрос о том, жалеет ли он, что поддержал кандидатуру нынешнего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2020 году.

Маск отметил, что президент — это фактически исполнительный директор страны. Он должен не только разделять взгляды народа, но и принимать необходимые решения, справляться с ежедневными обязанностями.

«Хочется, чтобы исполнительный директор Америки был хорош и эффективен», — указал миллионер.

При этом предприниматель отметил, что считает законными результаты президентских выборов 2020 года.

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Ранее в апреле Маск в интервью с Такером Карлсонов в эфире Fox News признал, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

12 мая более 60 республиканцев из палаты представителей конгресса США потребовали, чтобы Байден прошел проверку умственных способностей или отказался от участия в президентской гонке 2024 года. Такая обеспокоенность его здоровьем была вызвана желанием президента переизбираться на второй срок.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на следующих выборах главы государства.

В июне прошлого года Байдена назвали «худшим президентом страны в XXI веке». Об этом заявил бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви.

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