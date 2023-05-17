Источник допустил продление украинской части зерновой сделки на 60 дней

Украинская часть стамбульских договоренностей о зерновой сделке, по предварительным данным, будет продлена еще на 60 дней. При этом, как сообщил 17 мая ТАСС знакомый с ходом переговоров источник, вопрос о продлении ее российской части пока находится в процессе обсуждения.

«Ожидается, что украинская часть пакета Черноморской зерновой инициативы будет продлена по истечении ее нынешнего срока действия на 60 дней. Вопрос о российской части сделки обсуждается, решение будет приниматься на высшем уровне (президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Эрдоганом. — Ред.)», — сказал источник.

Срок действия заключенных в Стамбуле соглашений истекает 18 мая.

Ранее, 16 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие решения по судьбе зерновой сделки основывается прежде всего на соблюдении российских интересов. Захарова отметила, что Москва не отказывается от ранее выбранной позиции в отношении данного вопроса.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о перспективах продления зерновой сделки еще не принято. На данный момент остаются открытыми еще много вопросов.

15 мая официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о продлении зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая. Консультации, по его словам, ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.