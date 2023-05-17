Высокую пожароопасность спрогнозировали в Крыму

В Республике Крым распространили предупреждение о высокой чрезвычайной опасности. Как сообщает ГУ МЧС России по региону 17 мая, оно будет действовать до конца недели.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18–21 мая в западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

Пожароопасный сезон на полуострове стартовал 1 апреля, пишет ИА «Крыминформ». Во время его действия запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня, в том числе сжигать мусор и сухую растительность.

По данным на 16 мая, в России особый противопожарный режим объявлен уже в 49 регионах, режим ЧС — в шести регионах. Активное тушение ведется в Курганской, Омской, Свердловской, Амурской и Тюменской областях, в Хабаровском и Забайкальском краях.