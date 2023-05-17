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Ведущие к селу следы медведя обнаружили в Забайкалье

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Следы медведя, которые вели к улицам села Улет в Забайкальском крае, обнаружили возле реки Ингода. Об этом в среду, 17 мая, сообщается на странице районной газеты «Улетовские вести» в соцстети «ВКонтакте».

Специалисты предположили, что зверь пришел на запах пищи, который медведи способны чувствовать за десятки километров.

«В лесополосе у МКО лежал труп коровы. Возможно, он или выброшенные остатки какой-то пищи заставили голодного зверя идти к людям. Это еще раз говорит о том, что не надо захламлять окрестности села мусором и падалью, для этого есть отведенные места», — приводит текст публикации ИА ChitaMedia.

Сейчас поисками косолапого занимаются охотоведы, рассказал консультант по ГО и ЧС администрации района Александр Стародубов. Жителей поселка просят проявлять бдительность. Если медведя не поймают в этот раз, то он может вернуться за пищей.

Днем ранее сообщалось, что следы лап краснокнижного медведя обнаружили в Ульяновской области. Их нашли лесничие во время патрулирования лесов.

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