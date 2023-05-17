Суд в Москве заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера Ивана Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по обвинению в распространении недостоверных сведений о действиях Вооруженых сил (ВС) России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда 17 мая.

Вырыпаеву заочно было предъявлено обвинение в публичном распространение группой лиц заведомо ложной информации об использовании ВС РФ п. «б» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ. Роднянский обвиняется по той же статье, но по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данной статье обоим грозит наказание от штрафа до 5 млн рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

Вырыпаев также был объявлен в розыск МВД. Отмечается, что срок ареста обвиняемых будет исчисляться с момента их задержания или с момента их экстрадиции в Россию.

Иван Вырыпаев — российский и польский режиссер, сценарист, актер. В России он работал преподавателем в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. С 2014 года постоянно живет и работает в Польше. В мае 2022 года режиссер отказался от гражданства РФ и получил польское.

Александр Роднянский — украинский и российский режиссер, продюсер, медиаменеджер, основатель украинского телеканала «1+1». Известен в России благодаря работе над фильмами «9 рота», «Водитель для Веры», «Питер FM», «Обитаемый остров».

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 4 марта 2022 года. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.