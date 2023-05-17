Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»

Генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов уволен с должности в связи с утратой доверия.

Как сообщила 17 мая пресс-служба Роспотребнадзора, основаниями для увольнения Максютова стали нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.

Трудовой договор с директором «Вектора» будет расторгнут 18 мая.

Отмечается, что центр продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами.

Ринат Максютов проработал в «Векторе» 20 лет и участвовал в разработке вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Пост гендиректора он занял в сентябре 2016 года.

«Вектор» входит в Роспотребнадзор и является одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Помимо вакцины от коронавируса там велась разработка препаратов против лихорадки Эбола, а также апробировались тест-системы для диагностики ВИЧ.