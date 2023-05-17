СБУ сообщила о блокировке зафиксировавших работу ПВО уличных камер Киева

В Киеве заблокировали онлайн-камеры, на записи которых попала работа противовоздушной обороны (ПВО) 16 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«Киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур», — говорится в сообщении службы.

Доступ к видеоматериалам, по сообщению СБУ, имел широкий круг пользователей. В частности, установлены личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО. Во время следственных мероприятий у них изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

«В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях», — утверждают сотрудники украинской спецслужбы.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения»). Подчеркивается, что за совершение этого преступления злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Украинское информационное агентство УНИАН 16 мая сообщало, что уличные камеры в стране до сих пор транслируют панорамы городов в прямом эфире. Онлайн-трансляции с этих камер можно найти на интернет-ресурсах в открытом доступе. В частности, в прямом эфире можно посмотреть панорамы Киева, Харькова, Одессы, Запорожья, Кременчуга и других городов.

Советник командования военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в марте этого года заявил, что на Украине планируют ввести уголовную ответственность за публикации данных о пролете беспилотников и ракет, позволяющих выявить слепые зоны ПВО.

В этом же месяце на Украине назвали черной магией то, как Вооруженные силы России (ВС РФ) сбивают украинские беспилотники. Журнал The Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны писал, что российские системы могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны по другому маршруту. В то же время украинские разведывательные беспилотники с трудом видят дальше чем на 15 км за российскими позициями.