Суд подтвердил обязанность Google вернуть РЕН ТВ доступ к YouTube-каналам

Арбитражный суд Москвы 17 мая оставил в силе решение, согласно которому Google обязан вернуть телеканалу РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в принятом судебном акте.

YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала в марте 2022 года. Под ограничения также попали некоторые программы.

19 марта того же года сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) в общей сложности зафиксировал 54 факта применения видеохостингом YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

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