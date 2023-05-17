В Совфеде назвали лицемерием реакцию ООН на слова ГУР Украины о терактах

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 мая в беседе с «Известиями» назвал лицемерной реакцию ООН на слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности ведомства к терактам против россиян.

Накануне Буданов заявил, что его ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. После этого официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что не видел цитату и не может говорить о ее достоверности.

«Сплошное лицемерие, потому что все прекрасно понимают, что Буданов занимается организацией террора против россиян. И он заявлял, что будет убивать русских везде, в любой точке земного шара. После этого еще говорить, что видел или не видел. Мы в очередной раз убедились, что в Киеве находится сейчас главный террористический режим. Всех террористов ждет одинаковая судьба — они будут наказаны», — заявил Джабаров.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что отсутствие реакции со стороны секретариата ООН на заявления Буданова возмутительно.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.