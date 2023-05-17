Красноярские следователи раскрыли убийство девушки-подростка

Следователи раскрыли убийство 17-летней девушки в Красноярске, которое произошло осенью прошлого года. Подробностями расследования поделились в Следкоме, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Останки погибшей обнаружили рано утром 14 сентября под окнами многоэтажки на улице Караульной. Правоохранители выяснили, что в ночь убийства девушка находилась на съемной квартире со своей приятельницей и двумя малознакомыми молодыми людьми 20 лет, которые приехали в Красноярск из Тувы.

В какой-то момент девушка сделала замечание одному из гостей. Молодой человек разозлился и начал избивать и душить свою оппонентку. В ходе потасовки подозреваемый оттащил девушку к окну на кухне и выбросил ее с 13 этажа. После этого парни скрылись с места преступления, прихватив с собой вещи погибшей, чтобы выбросить в лесу.

Сейчас главный подозреваемый в убийстве находится в СИЗО. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Для второго молодого человека выбрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

В начале мая сообщалось, что в Красноярске мать заказала убийство дочери ради квартиры. Оперативники смогли предотвратить расправу, которую готовила 67-летняя женщина.