Сильные дожди могут привести к паводку на реках Кубани

В середине мая на реках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае могут быть паводки из-за сильных ливней. Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС), сообщает ИА KrasnodarMedia в среду, 17 мая.

На прошедшей неделе в горах региона велись работы по принудительному спуску снежных лавин, однако риск схода снежных масс сохраняется.

Также сохраняется вероятность схода лавин на автодороги и туристические маршруты в горных районах Северо-Кавказского федерального округа на высотах свыше 2,5 тыс. м.