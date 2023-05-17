Путин по телефону поздравил президента Казахстана Токаева с 70-летием

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, об этом сообщается на сайте Кремля 17 мая.

В ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, а также расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Ранее, 9 мая, президенты России и Казахстана провели обстоятельный разговор в Москве, где подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства.

Так, во время встречи была подчеркнута необходимость дальнейшего развития сотрудничества по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.

Казахстан является «дружественной» для России страной, которая вопреки западному курсу не оказывает на Москву санкционное давление и отстаивает свои национальные интересы.