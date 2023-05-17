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МИД КНР прокомментировал плакаты в поддержку Украины на посольствах

МИД КНР: Китай призывает посольства всех стран соблюдать Венскую конвенцию
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Фото: TASS/EPA/WU HAO
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин прокомментировал появление плакатов в поддержку Украины на посольствах. Об этом он 17 мая заявил журналистам на брифинге.

«Китай призывает посольства всех стран и представительства всех международных организаций соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и осуществлять деятельность в соответствии с международными соглашениями», — цитирует заявление Вэньбина ТАСС.

Вэньбин также подчеркнул, что все иностранные организации и дипмиссии, работающие в КНР, должны уважать китайские законы.

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Как ранее сообщало издание Kyodo, многие посольства в Пекине повесили на своих зданиях плакаты с изображением украинского флага и надписями на китайском и английском языках в поддержку Украины. Таким образом дипмиссии решили показать свою солидарность со страной. Китайское дипведомство призывало посольства и международные организации не использовать фасады зданий для пропаганды и избегать возникновения конфликтов между государствами. Рекомендация китайского МИДа вызвала негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов. При этом ни одно из посольств не стало снимать вывески.

В феврале Китай опубликовал документ со своей позицией по урегулированию кризиса на Украине. В числе основных пунктов были необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 мая назвала позицию Пекина по урегулированию кризиса на Украине непредвзятой. Она высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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