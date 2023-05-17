В центре Иркутска обнаружили труп собаки

Жительница Иркутска обнаружила труп собаки в центре города, сообщает пресс-служба областного главка МВД России в среду, 17 мая.

Информация о происшествии проступила в отдел полиции № 5 накануне. Заявление женщины о найденном трупе зарегистрировали в установленном порядке, отмечает ИА IrkutskMedia.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

В этот же день Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными. Регионы получат право самостоятельно определять процедуры при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики.