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В Москве рассказали об инициативах жителей по развитию Парка Горького

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Через платформу «Город идей» поступило более 2,2 тыс. предложений по наполнению событийной программы Парка Горького. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Тематический проект «Парк Горького» стартовал в апреле. В общей сложности в нем приняли участие более 18 тыс. человек. Пользователи платформы предлагали различные идеи по организации лекций, экскурсий, развивающих мероприятий для детей и спортивных занятий, а также обсуждали музыку в парке и работу инфоцентра. На заключительном этапе прошло голосование, по итогам которого были отобраны 133 инициативы для реализации.

«В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы. К примеру, один пользователь предложил рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому», — отметила Сергунина.

Также были инициативы включить в программу лекции по астрономии, литературе, археологии и ботанике, творческие мастерские для любителей фотографии и природы. Прозвучала идея разместить на территории парка дополнительные информационные таблички, чтобы можно было самостоятельно спланировать маршрут прогулки. Для детей пользователи предложили чаще проводить сеансы с мультфильмами и детскими фильмами, уроки по истории и конкурсы.

Ко дню рождения парка в августе жители Москвы считают правильным выпустить открытки, закладки для книг, дождевики, значки и другие сувениры с праздничной символикой. Также среди вариантов — наборы для настольного тенниса, миниатюры знаковых скульптур Парка Горького.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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