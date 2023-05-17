В Москве рассказали об инициативах жителей по развитию Парка Горького

Через платформу «Город идей» поступило более 2,2 тыс. предложений по наполнению событийной программы Парка Горького. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Тематический проект «Парк Горького» стартовал в апреле. В общей сложности в нем приняли участие более 18 тыс. человек. Пользователи платформы предлагали различные идеи по организации лекций, экскурсий, развивающих мероприятий для детей и спортивных занятий, а также обсуждали музыку в парке и работу инфоцентра. На заключительном этапе прошло голосование, по итогам которого были отобраны 133 инициативы для реализации.

«В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы. К примеру, один пользователь предложил рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому», — отметила Сергунина.

Также были инициативы включить в программу лекции по астрономии, литературе, археологии и ботанике, творческие мастерские для любителей фотографии и природы. Прозвучала идея разместить на территории парка дополнительные информационные таблички, чтобы можно было самостоятельно спланировать маршрут прогулки. Для детей пользователи предложили чаще проводить сеансы с мультфильмами и детскими фильмами, уроки по истории и конкурсы.

Ко дню рождения парка в августе жители Москвы считают правильным выпустить открытки, закладки для книг, дождевики, значки и другие сувениры с праздничной символикой. Также среди вариантов — наборы для настольного тенниса, миниатюры знаковых скульптур Парка Горького.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.