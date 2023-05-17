В МЧС оценили риски возникновения торфяных пожаров в России

Риски возникновения торфяных пожаров в России — в пределах средних многолетних значений. Об этом «Известиям» сообщили в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России».

При этом в ведомстве отметили, что вероятность торфяных пожаров может быть выше на европейской и азиатской территориях страны при малом количестве осадков и высоких температурах воздуха.

«В Российской Федерации для предупреждения возникновения очагов торфяных пожаров, а также их своевременной локализации и ликвидации осуществляется мониторинг лесопожарной обстановки силами Рослесхоза РФ, подразделениями ФБУ «Авиалесоохрана», в чьи полномочия входит обнаружение и тушение лесных пожаров», — добавили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала. Потушены основные возгорания в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

7 мая из-за природных пожаров на территории Курганской области был введен режим ЧС. Позднее он был отменен. От огня удалось спасти свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, были возбуждены уголовные дела. Не менее 2,5 тыс. жителей пострадали. Им была оказана вся необходимая помощь, многих госпитализировали в медицинские учреждения — в основном с ожоговыми травмами.