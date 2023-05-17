Ледоходу на Лене осталось пройти 300 км до Якутска

Активная фаза ледохода на реке Лене в Якутии на утро среды, 17 мая, наблюдается на территории Ленского, Олёкминского и Хангаласского районов. Ранее ледоход шел двумя участками, теперь они объединились, заявила представитель пресс-службы республиканского главка МЧС Зинаида Дьяконова. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Нижняя кромка ледохода проходит в 20 км ниже села Исить Хангаласского района, что в 300 км от Якутска. Есть вероятность дальнейшего повышения уровней воды на территории Хангаласского района с превышением отметок подтопления. Также подвижки льда и разводья наблюдаются на участке Покровск – Якутск – Кангалассы, отмечает ИА YakutiaMedia.

Верхняя кромка ледохода находится у села Турукта Ленского района. На сегодняшний день уровень воды в реке ниже рейки гидропоста, критическая отметка — 850 см; идет редкий ледоход. У Олёкминска уровень воды в реке составляет 864 см, при критическом 1060 см, идет густой ледоход протяженностью 627 км. За сутки он продвинулся на 100 км.

Днем ранее сообщалось, что в районе Якутска вскрытие Лены ожидают 17–18 мая. Не исключено подтопление пригородов столицы Якутии.