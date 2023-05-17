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Херш заявил о неполноте получаемых Байденом разведданных об Украине

Херш: некоторые разведданные по Украине не доходят до Байдена
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Фото: Global Look Press/AdMedia/CNP
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Американский президент Джо Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине. Об этом 17 мая написал журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — сообщил он.

Журналист также отметил, что, согласно данным утекших в Сеть секретных документов Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в тайне от Белого дома настаивал на ракетном ударе по России.

При этом представители администрации Байдена заявили, что украинский лидер никогда не нарушал обещания не использовать оружие США для атаки территории РФ, указал Херш.

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Ранее, 12 мая, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что сообщениям Евросоюза (ЕС) о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, верить не стоит. Он отметил, что ЕС — заинтересованное лицо, занимается пропагандой и подтасовкой фактов, пытаясь выставить Киев в наиболее приятном свете.

До этого, 2 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные США о том, что в последние месяцы Россия потеряла на Украине 100 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными, взяты с потолка. Он указал, что у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры.

24 апреля газета Politico сообщила, что администрация Белого дома кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ. Между тем официальная версия настаивает на том, что США предприняли максимум для победы Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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