Центр Владивостока затопило бурлящим кипятком

Потоки горячей воды заполнили улицы в районе дома № 65 на улице Светланской во Владивостоке из-за прорыва труб на сетях горячего водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia в среду, 17 мая.

Инцидент произошел накануне вечером. Бурлящий кипяток растекся по всем окрестностям — водой залило проезжую часть, тротуары и гаражи. Улицы заволокло клубами пара.

В соцсетях опубликовали видео с места событий, пишет Vostokmedia. В комментариях к нему написали, что добраться до дома было проблематично, так как существовала высокая опасность получить ожог.

Похожая авария произошла во Владивостоке в начале марта. Улицы города затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы на Новоивановской улице и на Луговой площади.