Первый зараженный боррелиозом клещ обнаружен в Карелии

За минувшую неделю в Карелии 38 человек пострадали от укусов клещей. При лабораторном исследовании в одном вредителе обнаружены бактерии, вызывающие боррелиоз.

По данным ИА «Карелinform», зараженного клеща сняли с жителя поселка Толвуя в Медвежьегорском районе. Кроме того, случаи укусов зарегистрированы в Пудожском, Кондопожском, Прионежском, Сегежском районах и Петрозаводске. Данные территории считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.

На прошлой неделе три случая клещевого боррелиоза зарегистрировали в Орловской области. По данным Роспотребнадзора, все заболевшие — взрослые. Энцефалит в регионе не регистрируется.