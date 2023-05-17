Затяжные заморозки спрогнозировали в Алтайском крае

Синоптики спрогнозировали заморозки до –5 градусов на территории Алтайского края. Неблагоприятные погодные условия ожидаются до 19 мая.

Согласно прогнозам, температура будет падать преимущественно по ночам. В дневные часы ожидается +14…+20 градусов. Об этом пишет altapress.ru. Осадки в регионе не ожидаются, скорость северо-восточного ветра может достигать 20 м/с.

Ранее синоптики предупредили о заморозках жителей Курганской области. В ночь на 18 мая температура может упасть до –2 градусов. При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до +20 градусов, ожидается высокая пожарная опасность.